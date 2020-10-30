في القاهرة... هذه المناطق الـ 3 "عشوائية" وستتم إزالتها

وقد رصدت بوابة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية أبرز المناطق التي ستتم إزالتها خلال الفترة القادمة.. وهي : مناطق شمال وجنوب الحرفيين بمنشأة ناصر، حيث سيتم إخلاؤها من السكان وإزالتها، ومنطقة سيدي فرج بنطاق حي روض الفرج، حيث سيتم أيضا إخلاؤها من السكان وإزالتها، والثالثة منطقة "اسطبل عنتر" بنطاق حي مصر القديمة.

© REUTERS / Ahmed Fahmy

وكان المهندس خليل شعت، مدير صندوق تطوير العشوائيات قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أنه وبنهاية عام 2020، سيتم تسكين 25 ألف أسرة من سكان المناطق العشوائية في مساكن آدمية لهم.

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وأضاف: من المفترض تسكين 15 ألف أسرة من سكان العشوائيات، خلال عام 2021، مؤكدا أن إجمالي عدد سكان الذي تم نقلهم من المناطق العشوائية لمساكن آدمية، قد بلغ 40 ألف أسرة.

يذكر أن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر في السابق تقريرا أوضح من خلاله بعض الأرقام لطبيعة العشوائيات في مصر، منها أن إجمالي مساحة المناطق العشوائية بمصر هي 160.8 ألف فدان، وتمثل نحو 39% من إجمالي الكتلة العمرانية في مصر وتنتشر في 226 مدينة.

ولفت التقرير أيضا أن محافظات سوهاج، والشرقية، وبنى سويف هي الأعلى على مستوى محافظات الجمهورية بنسب بلغت "71.1%، 69.5%، و65.3%، على التوالي.