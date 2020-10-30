رحب باتفاق وقف إطلاق النار... وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يتصل بعقيلة صالح

وأعرب كليفرلي خلال المحادثة عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية يوم الجمعة الماضية، داعيا إلى استمرار العمل على تحقيق السلام الشامل هناك. وفقا لموقع "أخبار ليبا".

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن الخطوة تمثل تقدما ملموسا في الأعمال التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا والأطراف التي شاركت في الحوار.