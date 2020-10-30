وأعرب كليفرلي خلال المحادثة عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية يوم الجمعة الماضية، داعيا إلى استمرار العمل على تحقيق السلام الشامل هناك. وفقا لموقع "أخبار ليبا".
وأشار المسؤول البريطاني إلى أن الخطوة تمثل تقدما ملموسا في الأعمال التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا والأطراف التي شاركت في الحوار.
كانت هذه تفاصيل خبر رحب باتفاق وقف إطلاق النار... وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يتصل بعقيلة صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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