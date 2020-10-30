شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية ومعتدل فى البحرين وانخفاض فى درجات الحرارة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس المتوقعة اليوم، في دول الخليج، وفق ما أصدرت الهيئات العامة للأرصاد الجوية في تلك الدول، حيث يسود طقس غائم جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بالسعودية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42 الثاني عند 00:53 والجزر الأول عند الساعة 18:48 الثاني عند الساعة 06:33.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

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فيما سيحدث المد الأول عند 08:37 الثاني عند الساعة 21:43 والجزر الاول عند الساعة 15:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بممكلة البحرين، أن الطقس المتوقع اليوم الجمعة، سيكون معتدلاً بوجه عام مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق عند الصباح الباكر. الرياح : شمالية غربية بوجه عام من 3 إلى 8 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناُ خلال النهار . ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاث أقدام. درجة الحرارة العظمى : 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 35%. أعلى مد 5:06 م وأدنى جزر 11:04 ص .

البحرينالاردن

قالت هيئة الارصار الاردنية، إن انخفاضا طفيفا يطرأ على الحرارة اليوم الجمعة 30 اكتوبر، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.