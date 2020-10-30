وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أنه "لیس مھماً إن كانت الحكومة اللبنانیة المقبلة التي جرت الموافقة على سعد الحریري لترؤسھا مصغرة أو متجاوزة للعشرین وزیراً، المھم ھو أن یتكاتف الجمیع مع الحریري لاجتیاز النفق الذي أدى بلبنان إلى ما ھو علیه الآن من تمزق وضائقة اقتصادیة".
© AP Photo / Hussein Malla
وفي حين اعتبرت أن المرحلة تتطلب وجود الحريري ولا غيره على رأس الحكومة المقبلة، بالنظر إلى تمتعه بعلاقات دولية واسعة وثقة لدى المؤسسات الدولية والدول ذات الثقل الاقتصادي، وعلى رأس أولئك روسيا والوليات المتحدة، أشارت إلى أننا ""كلنا أمل في أن یتخطى الحریري معضلة صعوبة تشكیل الحكومة، ویتعاون معه الذین لم یسموه لیجتاز لبنان مرحلة الخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: السعودية تريد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.