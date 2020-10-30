شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت.

وكان وزير الخارجية بدولة الكويت وصل الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وقد غادر الرياض، حيث كان في وداعه وزير الخارجية.