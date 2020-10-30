السودان: هجمات ميلشيا الحوثى على المدنيين في السعودية تعقد مساعى السلام باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة السودانية، الهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية على المدنيين والمنشآت في المملكة العربية السعودية، ومنها الهجوم بطائرات مسيرة على الرياض مساء أمس، والذي احبطته قوات دعم الشرعية في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء الخميس، إن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية، حيث إن هذه الأعمال الإجرامية تُعقد المساعي الحثيثة المبذولة لإقرار الأوضاع في اليمن بالفعل والحوار السياسي.
وشددت الحكومة السودانية على إدانتها لتعديات المليشيات وجرائمها وللمنطلقات التي يصدر عنها سلوكها وتصرفاتها في إطار الصراع في اليمن وفيما يتعلق بمسئولية بسط الأمن وإشاعة السلام وحفظ الاستقرار في المنطقة.
وأكدت حكومة السودان قناعتها بأن المملكة العربية السعودية قادرة على حماية أمنها وأراضيها من هجمات المسيَّرات والصواريخ البالستية التي تطلقها المليشيات، وأنها تسعى في نفس الوقت لإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع في اليمن، وتبذل الجهود لتحقيق أمنه واستقراره.
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