الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه الاستيطان الإسرائيلي

الخليج – واس : دعت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة خصوصًا مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي والتصدي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالبت الجامعة العربية في بيان أصدره اليوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية بمناسبة الذكرى 64 لمذبحة “كفر قاسم”، المجتمع الدولي باتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة كافة التي من شأنها وقف الانتهاكات المتواصلة من خلال تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني والعمل على إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن جميع المجازر والمذابح التي ارتكبتها على مدى تاريخها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شامل عادل قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأكدت الجامعة العربية أنّ مذبحة كفر قاسم كانت منظمة وعن سابق نية وإصرار لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية قاطبة، وتمثلت في عملية إبادة لمدنيين عُزَّل ومُورست بكل تجرد من أدنى قيم الإنسانية.

وقدمت الجامعة العربية تحية إعزاز وتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وللذين ارتقوا منهم شهداء من جراء عدوان إسرائيلي غاشم مستمر ومتصاعد، كما تدين جميع الممارسات الإسرائيلية العنصرية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية.

وأدانت جميع المخططات والانتهاكات الإسرائيلية من استيطان، وضم، وفصل عنصري، مؤكدة دعمها الكامل لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها من أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.