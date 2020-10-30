غضب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب أثناء حوار مع إميلي ميتليس مقدمة برنامج “نيوزنايت” لدى سؤاله عن سبب امتناعه عن الإدلاء بشهادته في محاكمة عزل الرئيس، بينما كان بإمكانه “إخبار الشعب الأمريكي بما تعرفه”.
كرر بولتون مرارًا عبارة “دعيني أنهي كلامي وقال إنها “مخطئة تمامًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر مشادة على الهواء بين مستشار سابق لترامب ومذيعة بي بي سي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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