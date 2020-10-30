الصحة تحدد 7 مستشفيات بالرياض لخصخصة الأشعة

أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ “صحيفة الخليج الإلكترونية” بأن وزارة الصحة قد حددت 7 مستشفيات في مدينة الرياض وأطرافها، كنموذج للمشروع التجريبي لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل أقسام الأشعة.

وأوضح المصدر بأن المستشفيات هي : مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى اليمامة، إلى جانب مستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الدوادمي، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الأرطاوية

ويأتي هذا التوجه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة وفعالية خدمات التصوير الطبي المقدمة للمواطنين بمنطقة الرياض وجميع المناطق، وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص , ورغبة الوزارة بتجربة هذا النموذج على مجموعة مختارة من المستشفيات العامة في مدينة الرياض وضواحيها، مراعية في ذلك ضم تشغيل أقسام الطب النووي والبوزيتروني، كما تم تعيين المؤسسة المالية الدولية IFC كمستشار رئيس للمساعدة في تصميم وتنفيذ المشروع.ارة