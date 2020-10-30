شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الداعية السعودى عائض القرنى توضح حالته بعد إصابته بكورونا: حالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عائلة الداعية السعودى عائض القرنى، أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يحظى بالرعاية الصحية اللازمة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصى فى العاصمة السعودية الرياض، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19".

ووفقا لوسائل إعلام محلية سعودية، نفى أحد أبناء الداعية السعودى، الشائعات المتداولة عن وفاة والده، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.

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وكان الشيخ عائض القرنى، أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وتم نقله للمستشفى، أصيب الداعية السعودى عائض القرنى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصى بمدينة الرياض، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأكد الإعلامى السعودى جابر القرنى، إنه تواصل مع نجل القرنى وبين أنه وضعه مستقر لكن الزيارة ممنوعة، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب له الشفاء ويلبسه ثياب الصحة والعافية.. ولكل من يسأل عن حالته فقد تواصلت للتو مع ابنه عبد الله، وضعه مستقر وقد تم نقله صباح اليوم من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، الزيارة ممنوعة ولا تنسوه من صادق دعواتكم."