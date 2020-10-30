شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم «مجاني» ضد الإنفلونزا الموسمية لمدة 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشّن التجمع الصحي في محافظة الأحساء، أمس الخميس، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي تستهدف نشر الوعي بأهمية التطعيم، للوقاية من الإنفلونزا التي قد تصيب الإنسان خلال موسم الشتاء، وتسبب كثيرًا من المضاعفات.

Advertisements

وتستهدف الحملة، التي تستمر لمدة أربعة أشهر، جميع العاملين الصحيين، والنساء الحوامل، والأطفال في الفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وكبار السن فوق 65 سنة.

كما يستهدف التطعيم، أصحاب الأمراض المزمنة، منها مرضى الفشل الكلوي، ومرضى السكري، ومرضى القلب، ومرضى الجهاز العصبي والكبد، والأمراض العصبية، ومرضى الأورام والسرطانات، ومرضى الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية، وضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة، مع إتاحتها لجميع مَن يرغب في التطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

وأعلن التجمع الصحي بالأحساء أن التطعيم آمن، ومتوافر مجانًا للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، دون الحاجة لحجز موعد مسبق.