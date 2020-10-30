شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدم «النحل الطنان» بدلًا من العمالة … مزارع من «الدلم» يكشف كيف تتم «الزراعة العضوية»؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجحت محافظة الدلم في تجربة الزراعة العضوية منذ عدة سنوات، وأصبح لها اسم لامع في هذا المجال محليًا وخليجيًا، حيث تُعرف الزراعة العضوية بإنتاج منتجات زراعية صحية عن طريق تجنب أو منع استخدام مبيدات الآفات، والأسمدة الصناعية المركبة، والمواد المُضافة لعلف الماشية، ومنظِّمات النمو بشكل كبير.

من جانبه، قام الزميل الإعلامي فهد الموسى بعمل تغطية مميزة لإحدى مزارع الدلم المعروفة بإنتاجها المتميز من الزراعات العضوية، كشف من خلالها طرق الزراعة والتلقيح الطبيعية للمزروعات دون أي تدخل كيميائي أو بشري في بعض الأحيان.

تلقيح الطماطم بالنحل الطنان

وأكد المزارع “حمد بن فواز” أن تلقيح الطماطم لديه وإثمارها يتم عبر النحل الطنان المستورد من الخارج وخصيصًا من هولندا الذي شرح المزارع طريقة استخدامه في تلقيح الثمار والخضروات دون أدنى تدخل بشري لإنتاج ثمرة عضوية غاية في الفائدة والقيمة الاقتصادية والصحية العالية، مُشيرًا إلى نجاح تلك الزراعة بمحافظة الدلم نظرًا لاعتماد أعلى معايير الجودة وتطبيق التفاصيل الخاصة بنجاح الزراعة العضوية .

وأشار “بن فواز” إلى أن النحل الطنان يساعد في تلقيح عناقيد الطماطم بشكل رئيسي، حيث نجحت بصورة لافتة مع هذا المحصول، لكنها ذات عمر قصير ولا تتكاثر ولا تنتج العسل، إلا أننا استغنينا بها عن العمالة التي شكّلت أزمة كبيرة لدينا مؤخرًا.

فلفل نعجان سمعته تملأ الأرجاء

وعرّض الإعلامي “الموسى” نوع من الفلفل يقوم بزراعته المزارع حمد بن فواز يسمى بفلفل نعجان، حيث وصلت سمعته الأرجاء، وأصبح يُطلب خليجيًا وخارج حدود المملكة.

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وقال المزارع إن هذا النوع من الفلفل المنتج عضويًا، أصبح يتم زراعته في الأردن ومصر ويُطلب بشكل خاص بدول الخليج نظرًا لجودته ورائحته الزكية وطعمه المميز.

لماذا يتم زراعة الفاصوليا مع الخيار

وأشار الخبير في الزراعة العضوية، أن هذه الزراعة تعتمد على التربة التي يتم تغذيتها طبيعيًا ولذلك عمد إلى زراعة الفاصوليا مع الخيار المزروع سابقًا لزيادة إنتاجيته التي نجحت بشكل كبير وأثمرت بصورة لافتة بسبب التربة الجيدة التي عملت زراعة الفاصوليا على تقويتها ودعمها .

فترة توقف عن الإنتاج

وأشار المزارع حمد بن فواز أنه توقف سنة عن الإنتاج بسبب نظام الزراعة العضوية الذي يتطلب ان تتوقف عن الزراعة لمدة عام خاصة في الأراضي المزروعة مسبقًا، فيما أكد بن فواز أنه يعمل على توفير المنتجات العضوية في أسواق المملكة للمستهلكين.

السواتر الترابية و النعناع الفلفلي

وتابع المزارع “بن فواز” أنه يقوم بزراعة عدد من المنتجات المميزة والتي من بينها النعناع الفلفلي الذي يُعرف برائحته النفاذة وزيوته العطرية القوية، مُشيرًا إلى أن أي أرض يتم تخصيصها للزراعة العضوية يجب أن يتم حمايتها من أي شيء خارجي عن طريق السواتر الترابية والسواتر المحيطة بالمحصول وذلك تفاديًا لانتقال أي شيء قد يضر المحاصيل المنزرعة من الأراضي المحيطة التي تقوم بالزراعة التقليدية وتستخدم المبيدات والكيماويات.

أهمية التربة الخاصة بالزراعة

ونصح المزارع بضرورة الاهتمام بالتربة وعدم الإهمال فيها بوضع الكيماويات والمبيدات التي تقتل الكائنات الحية والدقيقة المفيدة للمحاصيل الزراعية، ولذلك فالزراعة العضوية أفضل نظام للحفاظ على التربة خصبة وغنية بالمواد والعناصر الطبيعية، مشددًا على ضرورة تنمية الحصيلة العلمية حول تلك الزراعة الهامة للمجتمع والبيئة على حد سواء.