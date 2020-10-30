شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العراقية تعلن تخفيض المناهج وأوقات الدوام خلال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة التربية النيابية بالعراق ،اليوم الخميس ،عن اتفاقها على تقليص مفردات المناهج الدراسية وأوقات الدوام في أيام الأسبوع خلال العام الدراسى الجديد، وقال رئيس اللجنة قصى الياسرى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن النقاشات مع وزارة التربية مستمرة بشأن إيجاد آلية مناسبة يمكن تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد.

Advertisements

واكد الياسري الاتفاق مع وزارة التربية على أخذ موافقة خلية الأزمة ووزارة الصحة قبل تحديد موعد بداية العام الدراسي"، وأشار الى اتفاق لجنته مع وزارة التربية على تقليص بعض مفردات المنهج الدراسي والعمل بالتعليم المدمج وتشكيل لجنة من الوزارة لتحدد المواد التي سيدرسها الطالب من خلال المنصات الإلكترونية والمواد التي سيتم تدريسها فى المدرسة أثناء الدوام"، ولفت إلى ان الدوام في المدارس خلال العام الدراسي المقبل سيكون يومين في الأسبوع لكل مرحلة".

وفي وقت سابق، أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، ان قرار البدء العام الدراسي الجديد مرهون بموافقة خلية الازمة، وقال رئيس اللجنة النائب قصى الياسرى لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "اللجنة قدمت التوصيات الى وزارة التربية بشأن العام الدراسي الجديد"، وأشار الى ان "البدء بالعام الدراسى مرهون بتقارير وزارة الصحة وكذلك موافقة خلية الازمة".