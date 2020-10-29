شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الموريتانى ينقذ 37 مهاجرا فى شواطئ "نواذيبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح خفر السواحل الموريتانى، مساء الخميس، فى إنقاذ 37 من المهاجرين السنغاليين فى شواطئ (نواذيبو) كانوا فى طريقهم إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، أن الناجين كانوا على زورق انطلق قبل أسبوعين من السنغال باتجاه جزر الكناري، وعليه 80 مهاجرا سريا، لكنه واجه العديد من الصعوبات خلال إبحاره فى المياه الدولية، الأمر الذى تسبب فى فقدان أرواح العشرات ممن كانوا على الزورق بسبب فقدان المؤونة والأضطرابات المناخية أثناء الرحلة.

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وأضافت أن هذه الوضعية أرغمت المجموعة المتبقية على الزورق والبالغ عددها 37 فردا تغيير وجهتها إلى المياه الإقليمية الموريتانية، حيث تمكنت قوة من خفر السواحل الوطنية من إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى مدينة نواذيبو، حيث تم نقل 18 منهم إلى المستشفيات فى المدينة؛ لتلقى الإسعافات الأولية فى ما تم تسليم البقية للشرطة الوطنية.

جدير بالذكر أن تلك تعد المجموعة الثالثة التى يتم إنقاذها هذا الأسبوع فى شواطئ موريتانيا، منهم 330 مهاجرا سريا قدموا من السنغال كانوا فى طريقهم إلى أوروبا.