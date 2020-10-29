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الرئيس الجزائرى يتلقى برقيات من ميركل وماكرون وعباس للاطمئنان على صحته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، برقيات من كل من المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز والرئيس الفلسطينى محمود عباس؛ للاطمئنان على صحة الرئيس تبون.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن البرقيات كانت تحمل تمنيات الرؤساء والقادة بالشفاء العاجل.

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ويخضع الرئيس تبون حاليا لفحوصات طبية فى أحد المستشفيات الألمانية، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا؛ لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي".

 

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