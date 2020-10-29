شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية تؤكد الفريق الطبى متفائل بشأن فحوص الرئيس تبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الفريق الطبي متفائل بشأن فحوص الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذى تم نقله للعلاج فى ألمانيا ، أمس الأربعاء ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دخل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ، إلى المستشفى المركزى للجيش الشعبى بالجزائر العاصمة، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحى الطوعى بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا