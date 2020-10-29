شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يخضع لفحوصات طبية وحالته الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالمجيد تبون خضع فى ألمانيا لفحوصات طبية معمقة فى أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، وأن حالته الصحية مستقرة .

وأضافت الرئاسة الجزائرية -فى بيان- أن الفريق الطبى المعالج للرئيس تبون أكد تفاؤله بنتائج الفحوصات، وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون باشر يتلقى العلاج المناسب، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

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كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الأول الثلاثاء عن نقل الرئيس عبد الـمجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزى للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم السبت الماضى أن الرئيس تبون سيخضع إلى حجر صحى طوعى لمدة 5 أيام بعد اكتشاف إصابة عدد من مسؤولى الرئاسة الجزائرية والحكومة بفيروس (كورونا).