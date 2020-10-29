شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4 آلاف و320 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 212 ألفا و38 حالة.

وأفادت الوزارة- فى بيان، اليوم- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و73 ألفا و7 أشخاص منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي، مضيفة أنه تم تسجيل 66 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و572 حالة، وشفاء 3 آلاف و320 حالة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 174 ألفا و911.