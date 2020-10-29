شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثورى للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك عقوبات أمريكية على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين، متابعة: مصادرنا في بحر العرب أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثورى للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.