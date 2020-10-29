شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثورى للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك عقوبات أمريكية على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مصادرة أسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين، متابعة: مصادرنا في بحر العرب أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.