شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء تونس تعلن فتح تحقيق فى تورط تونسى بهجوم نيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة أنباء تونس تأكيدها فتح تحقيق في "شبهة تنفيذ تونسي لجريمة خارج الوطن، فى أشارة منهم إلى هجوم نيس الإرهابى الذى تم صباح اليوم.

وفى وقت سابق قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: لن نوفر جهدا فى حماية الفرنسيين، متابعا: علينا كفرنسيين الأتحاد بغض النظرعن دياناتنا، مضيفًا خلال كلمة له من مدينة نيس التى شهدت الهجوم صباح اليوم،: أوجه اليوم رسالة للشعب الفرنسى بكافة أطيافه.

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وتابع إيمانويل ماكرون، أن كل الوطن يقف مع مواطنينا المسيحيين ومع كل مواطنينا مهما كان معتقدهم، موضحا أنه في فرنسا مجتمع واحد ويجب ألا نستسلم أمام روح الانقسام، واستطرد الرئيس الفرنسى: نعرب عن عزمنا الكامل على حماية مواطنينا وهى رسالة حزم شديدة ورسالة وحدة.