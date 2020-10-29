شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..هكذا يستغل «مجهولو الهوية» تضاريس المنطقة الجنوبية للتخفي وارتكاب الجرائم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، بإعلان هوية المتسببين بحريق جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير عن تلك الفئة التي تستغل تضاريس المنطقة الجنوبية للتخفي وارتكاب الجرائم وعمليات التهريب.

من جهتها، نشرت قناة الإخبارية تقريرًا يرصد تلك المحاولات التي تقوم تلك الفئة باستغلال موجات الضباب والغابات الشجرية والتضاريس في عملياتها التخريبية.

وكانت الوزارة قد نشرت بياناً كشف هوية المتسللين الذين أضرموا النيران في غابات جبل غُلامة، حيث كشفت الوزارة أن الحريق جاء نتيجة خلافات بين ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، فيما فروّا من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.