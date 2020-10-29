شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من المرور بشأن «اللوحات النظامية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية استخدام قائد المركبة للوحات النظامية والتأكد من تثبيتها جيداً في مكانها الصحيح.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب على قائد المركبة استخدام اللوحات النظامية، والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن عقوبة مخالفة عدم تثبيت لوحات المركبة النظامية تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة هذه المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من المرور بشأن «اللوحات النظامية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.