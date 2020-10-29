خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة الاستفادة من خدمة ضريبة التصرفات العقارية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الرسمي دليل الاستفادة من خدمة ضريبة التصرفات العقارية. وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الدليل يوضح الخطوات اللازمة لتنفيذ الخدمات الآتية: Advertisements – طلب تسجيل عقار – التحقق من طلب تسجلي العقار – إلغاء طلب تسجيل العقار وأضافت هيئة الزكاة والدخل أنه يمكن الاطلاع على دليل الاستفادة من خدمة التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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