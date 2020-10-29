شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: البيت الأبيض يخطر الكونجرس بعزمه بيع مقاتلات أف 35 للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها، منذ قليل، عن مصادر تأكيدها أن البيت الأبيض يخطر الكونجرس بعزمه بيع مقاتلات أف 35 للإمارات.

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وفى وقت سابق علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفقة السلاح بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة لشراء مقاتلات "إف -35" ، موضحًا أن قرار بيع أى صفقة هو قرار أمريكى خالص ولا يمكن التأثير على هذا القرار بأى شكل.

وأضاف "نتنياهو": لم يكن هناك اتفاق متعلق بصفقة مقاتلات، ولم يكن هناك شرط قبل التوقيع على الاتفاق مع الإمارات، فقط بعد توقيع الاتفاق طلب منا الأمريكيون النظر في الأمر.