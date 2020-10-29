قطر تدين حادث الطعن في مدينة نيس الفرنسية

وجددت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "قنا" القطرية.
وشددت الوزارة على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وعبّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، في هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى عقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث، فيما دعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوبي البلاد.
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