واشنطن: هجمات ميليشيا الحوثى تهدد أمن المدنيين الأبرياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي محاولات الحوثيين استهداف السعودية، موضحا أن هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقال مايك بومبيو، إن هجمات ميليشيا الحوثي تهدد أمن المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين أيضا.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: على الحوثيين وقف تعاملهم مع إيران، موضحا أيضا أن على الحوثيين وقف تهديداتهم لأمن المنطقة.
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