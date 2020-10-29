شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 3443 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحصيلة يومية قياسية، بجانب تسجيل 40 وفاة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

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وفى يسبق ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58 ألفا و855 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة بها.