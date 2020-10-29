شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 3443 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحصيلة يومية قياسية، بجانب تسجيل 40 وفاة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.
وفى يسبق ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58 ألفا و855 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل 3443 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.