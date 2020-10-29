منظمة التعاون الإسلامى تدين هجوم نيس وتندد بكل أشكال التطرف والإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى هجوم نيس الإرهابى، حيث قالت منظمة التعاون الإسلامي: نرفض ظاهرة التطرف والإرهاب بكل أشكالها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق تعرضت فرنسا لهجوم إرهابى جديد، بعد حادث الطعن بسكين اليوم الخميس، قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية، وعلقت صحيفة "نيكولا بورو" الإيطالية قائلة إن الحادث الارهابى جاء بعد أن صعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من التوتر مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ليكون دليلا جديدا على دعم أردوغان للارهاب فى أوروبا بجميع أشكاله.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أنها ليست الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من الدماء التى تتم على إيدى الإرهابيين فى أوروبا وفرنسا، وهى عملية إرهابية ناتجة عن اشعال الرئيس التركى لفتيل العنف والإرهاب فى أوروبا بعد ظهور عداءه الواضح لماكرون.
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