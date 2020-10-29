شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 346 ألفا و482 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الوزارة قولها " إنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات 5363، بالإضافة إلى تسجيل 455 حالة تعافى جديدة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 333 ألفا وخمس حالات.