وزير الصحة بلبنان: انتشار كورونا مستمر ونعمل على رفع الجاهزية لمواجهته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أن انتشار فيروس كورونا، ما زال مستمرا، الأمر الذي تقوم معه الوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية في سبيل مواجهته ومنع تفشيه بصورة كبيرة، داعيا كافة المستشفيات في عموم لبنان إلى الانخراط سريعا في جهود مواجهة الوباء من خلال رفع مستوى جاهزيتها حماية للمواطنين اللبنانيين.

وأشار وزير الصحة اللبناني، في تصريح له اليوم خلال حضوره افتتاح قسم مخصص لاستقبال المصابين بوباء كورونا في أحد مستشفيات محافظة البقاع ، إلى أن وزارة الصحة استطاعت الحصول على قرض من البنك الدولي لتغطية النفقات المالية الخاصة بالمستشفيات التي ستفتح أقساما مخصصة للتعامل مع مصابي كورونا.

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وقال إن وزارة الصحة قامت بتوزيع المساعدات الخارجية التي تلقاها لبنان في المجال الطبي لاسيما المتعلقة بوباء كورونا، على المستشفيات بما يساعدها على مواجهة الأعباء الكثيرة التي تمر بها، مشددا في نفس الوقت على أن الأزمة المالية التي تواجهها المستشفيات الخاصة لا تبرر عدم المشاركة في مواجهة الوباء.



ودعا وزير الصحة اللبناني الجهات المحلية المسئولة (البلديات) إلى الحرص على التطبيق الجاد لقرارات الإغلاق العام التي تصدر بالنسبة للقرى والبلدات التي تشهد انتشارا واسعا للوباء، حماية للأرواح، لاسيما بعدما تبين في الآونة الأخيرة أن عددا كبيرا من البلدات لم يلتزم بالإغلاق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القرى والبلدات التي التزمت الإغلاق الكامل نجحت في الحد من انتشار الوباء بين سكانها وخفض أعداد الإصابات بالفيروس