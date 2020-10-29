الرئيس التونسى يهنئ الشعب والأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، كل أفراد الشعب داخل الوطن وخارجه والأمة الإسلامية، بأحر التهاني بمناسبة حلول ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، متمنيًا أن يعيدها علينا جميعًا بالخير واليمن وأن يحفظ الأمة من كل سوء. وبهذه المناسبة المباركة، ذكر الرئيس التونسي - عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس - بالقيم السمحة للدين الإسلامي واستحضر قول الله سبحانه وتعالى في رسول الهدى (وإنك لعلى خلق عظيم) صدق الله العظيم. وتابع الرئيس التونسي قائلاً : "إذا كانت الأمة اليوم مستهدفة ممن دأبوا استهدافها، فإنها تتعالى عن كل الاتهامات الكاذبة وتستلهم ردودها من السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل في المقابل أبدًا أن يستهدفه أحد بسوء لأن الله بعثه رسولاً للهدى ولإتمام مكارم الأخلاق".

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