إصابة كبير مستشارى رئيس وزراء السودان ومحافظ البنك المركزى بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء السودانى، إصابة كل من الشيخ الخضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء، ومحمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الخميس، أنه "تطبيقا للإجراءات الصحية الاحترازية لوزارة الصحة الاتحادية في التعامل مع جائحة كورونا، تم إجراء فحص شامل للموظفين برئاسة مجلس الوزراء، ومن ضمنهم رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه ومساعديه".

وأضاف: "جاءت نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك سلبية، وجاءت النتيجة إيجابية لكل من الشيخ الخضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء، بينما كانت نتيجة الباقين سلبية".



وأوضح البيان أنه تم إجراء فحص لمحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وأشار إلى أن المصابين يتلقون العلاج، وهم جميعا بصحة جيدة، وتجري عملية التتبع والفحص لكل من خالطهم.