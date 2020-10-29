وزارات الصحة بدول "التعاون الخليجى" تبحث العمل المشترك لمواجهة جائحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى، العمل المشترك فى المجال الصحى، لما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، والجهود الصحية التي اتخذتها دول المجلس في مواجهة الجائحة، والحد من انتشارها والإجراءات والتدابير اللازمة فى هذا الشأن.

وناقش الوكلاء - خلال اجتماعهم اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، جملةً من الموضوعات ذات الاهتمام بالعمل المشترك في مقدمتها، المجال الصحي، واستكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك، والتحضير للاجتماع السادس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.

وبحث الاجتماع جهود دول المجلس والمبادرات المتخذة فى العمل التطوعى الصحى، وخطة عمل لجنة دول المجلس خلال الفترة من (2021 ـ 2025)، والتي تعزز العمل الخليجي المشترك، والتوصيات الصادرة من اللجان الفنية في المجال الصحي، بشأن اللوائح الصحية الدولية، وخطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تُعرض على اجتماع وزراء الصحة بدول المجلس.

