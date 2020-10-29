شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يدين الهجوم على كنيسة نوتردام بفرنسا.. ويؤكد: الإرهاب لا دين له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن إدانته واستنكاره الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وقال الحريري ، في تصريح له اليوم ، إن الإرهاب لا دين له، وجميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا لنبي المحبة في ذكرى مولده الكريم بأي صلة دينية وأخلاقية وإنسانية.
كما أدان الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، الهجوم الإرهابي بمدينة نيس، واصفا إياها بـ "الجريمة المقيتة".. مشيرا إلى أن العملية الإرهابية أبعد ما تكون عن كل قيم ومبادئ الدين والإنسانية.
ودعا الحزب ، في بيان له ، إلى ضرورة التصدي لموجات الكراهية والحقد، مؤكدا أنه قد آن الأوان لمنع هذا المرض العنفي المتفشي من الفتك بالمجتمعات أسوة بالوباء الذي ينهش صحتها.
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