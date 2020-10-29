شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطعيم «الإنفلونزا» يسبب التوحد عند الأطفال؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله حول وجود علاقة بين الإنفلونزا الموسمية وإصابة الأطفال بمرض التوحيد .

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وأكدت الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر ، أن هذا الكلام لم يتم ذكره في أي مرجع علمي.

وكان المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أوضح في وقت سابق أن أعراض الإنفلونزا تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد، داعيًا من يشعر بأي من هذه الأعراض إلى المسارعة في زيارة مراكز الفحص للتأكد من الحالة وعدم الإهمال مهما كانت الظروف.