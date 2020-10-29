شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: مستعدون بنسبة 100% للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الحج والعمرة أن أداء مناسك العمرة متاح لمسلمي العالم دون استثناء. ووفقاً لـ” الإخبارية”، أوضحت الوزارة أن العالم يتطلع للمرحلة الثالثة من عودة العمرة، مشددة أن الوزارة مستعدة لذلك بنسبة 100%.

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