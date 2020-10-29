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وأشار إلى أن بلاده "تعمل إلى جانب السعودية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، من أجل إعادة السلام إلى اليمن"، مشيراً إلى أن "التدخلات الإيرانية في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد حل".
وأكد السفير الأمريكي أن "للسعودية والولايات المتحدة هدف مشترك في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "التهديدات الإيرانية في المنطقة، بنشر أذرعة لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي في السعودية يدعو إلى ردع سلوك إيران في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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