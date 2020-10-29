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السفير الأمريكي في السعودية يدعو إلى ردع سلوك إيران في المنطقة

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© REUTERS / JONATHAN ERNST

وشدد أبي زيد، خلال لقاء افتراضي مع عدد من وسائل الإعلام، على "العلاقات التاريخية بين أمريكا والسعودية في السنوات الـ75 الماضية"، متحدثا عن "جهود المملكة في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانوا رهائن لدى ميليشيا الحوثي"، وذلك حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن بلاده "تعمل إلى جانب والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، من أجل إعادة السلام إلى اليمن"، مشيراً إلى أن "التدخلات الإيرانية في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد حل".

وأكد السفير الأمريكي أن "للسعودية والولايات المتحدة هدف مشترك في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى "التهديدات الإيرانية في المنطقة، بنشر أذرعة لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

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