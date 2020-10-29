العراق... القبض على إرهابي مسؤول عن تجنيد الأطفال لصالح "داعش"

وبحسب بيان للجهاز، نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بعنوان "وعدنا صادق مع الله والوطن والشعب"، قامت قوات الأمن "بعملية فريدة من نوعها نُفذت ظُهر اليوم الخميس".

​وأضاف البيان: "جهاز مُكافحة الإرهاب يُعلن لكُم إلقاء القبض على الإرهابي (م.ح) المسؤول عن ( مفرزة تجنيد الأطفال) لصالح عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الفلوجة".

ولفت البيان إلى أن العملية تمت بعد التوصل إليه وفق معلوماتٍ استخبارية دقيقة.