السفارة الفرنسية في السعودية تدعو رعاياها لاتخاذ أقصى درجات الحذر

وقالت السفارة في بيانين أحدهما باللغة العربية والآخر بالفرنسية على صفحتها على "تويتر": "تعرضت قنصلية فرنسا العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة".

​وأضافت السفارة في بيانها الصحفي، أنه وعلى الفور، قامت قوى الأمن السعودية بتوقيف الجاني ونقل حارس الأمن إلى المستشفى حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق".

وتابع البيان: "تدين سفارة فرنسا بشدة هذا الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية، وتؤكد دعمها التام للضحية".

وأكد البيان على أن السفارة "تعرب عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان أمن المنشآت الفرنسية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان: "ندعو مواطننا في المملكة إلى اتخذا أقصى درجات الحذر والحيطة". Advertisements

وأعلنت الشرطة السعودية، اليوم الخميس، عن "هجوم بآلة حادة على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة".

​وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن "القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الرائد الغامدي، بأنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وجاء ذلك بعد ساعات من هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، فيما تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس إمرأة خلال الهجوم.