شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح بقدوم معتمرين من الدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التليفزيون الرسمى السعودى، اليوم الخميس، إن السعودية سمحت بقدوم معتمرين من الدول الأخرى.

ويواصل المصلون والمعتمرون توافدهم إلى المسجد الحرام بعد فترة تعليق حضور استمرت 213 يوماً؛ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا (COVID 19) التي أقرتها القيادة الرشيدة ؛ حفاظاً على سلامة قاصديه.

ويؤدي جموع المصلين الصلوات في أجواءٍ إيمانية مفعمة بالأمن والأمان، وسط التزام تام بالإجراءات الوقائية، كما سهلت المسارات المخصصة للمصلين عملية الدخول إلى المسجد الحرام ضمن النطاق المخصص لأداء الصلوات .