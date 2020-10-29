شكرا لقرائتكم خبر عن 623 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس‭‭ ‬‬تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬ وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 276 إصابة وهو الأعلى منذ بدء الجائحة. وأضافت الوزيرة أن 39 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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