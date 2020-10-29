شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، تسجيل 1312 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 130 ألفا و 336 حالة، وأوضح بيان للوزارة - أوردته وكالة الأنباء الإمارتية (وام) - أنه تم إجراء 130 ألفا و 573 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع ، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا ، وتم تسجيل 1500 حالة جديدة تماثلت للشفاء ،ليصل مجموع حالات الشفاء 126 ألفا و 147 شخصا ، بالإضافة إلى وفاة 3 مصابين ، ليبلغ إجمالي الوفيات 488 حالة.

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