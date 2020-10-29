السفارة الفرنسية بالسعودية تدعو رعاياها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السفارة الفرنسية بالسعودية رعاياها الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر. وقالت السفارة الفرنسية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "تعرضت قنصلية فرنسا العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة". Advertisements وأكدت أنها تدين بشدة "هذا الإعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، مؤكدة دعمها التام للضحية. كما أعربت عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان آمن للمنشآت والجالية الفرنسية في السعودية، داعية مواطنيها في المملكة الى إتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.

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