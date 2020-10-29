شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 552 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع إجمالى المتعافين لـ115475 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 552 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 115 ألفا و475 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى، في بيان صحفى، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ552 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 807 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 114 ألفا و923 حالة.



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