شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تضبط أربعة أوكار تابعة لداعش الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية الخميس، أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، بعملية أمنية في قرى ومناطق مختلفة من محافظة كركوك.

وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي : أن الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في قرى حميره الصغرى، ووادي طريطيرة، ووادي أبوشحمة بمحافظة كركوك، تكللت بضبط أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية احتوت على موادَّ لوجستيةٍ، فضلاً عن 40 عبوة وأحزمة ناسفة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية تضبط أربعة أوكار تابعة لداعش الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.