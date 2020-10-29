شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استقرار الحالة الوبائية والإصابات اليومية لا تتعدى 500 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير الطب الوقائى فى وزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، استقرار الحالة الوبائية بشكل نسبى فى فلسطين، حيث يتراوح معدل التسجيل اليومى للإصابات بفيروس كورونا بين 450 و500 حالة، وصرح الأسعد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن نسبة الوفيات من إجمالي أعداد الإصابات بكورونا بلغت 0.8 % وهو مؤشر ما زال مسيطر عليه فيما بلغت نسبة التعافي 88.3 %، وأن الوزارة تجري 4000 فحص مخبري يوميا ، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة. وأشار الأسعد إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس خلال فصل الشتاء، منوها بأن تطعيمات الأنفلونزا الموسمية ستكون متوفرة خلال الأيام القادمة.

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