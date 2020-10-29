شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان «جازان»: سحب رعدية ورياح سطحية حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش ، والحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و فيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.