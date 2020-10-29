شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التعليم» بشأن موعد تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة التعليم تنبيهاً مهماً لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية بشأن تلقي الوزارة طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني. وأعلنت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، اعتباراً من ١٤٤٢/٣/١١هـ ولمدة شهر عبر نظام فارس، وفق الشروط والضوابط المحددة.

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