شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحذر: الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية وعقوبات مغلظة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت النيابة العامة أنه يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة، كل مَن يقتلع أو يضرم النار بالأشجار أو الشُجيرات أو ينقلها.
وأوضحت أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المقررة لذلك نظاماً، ويحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي.
وتأتي تحذيرات النيابة عقب حريقي تنومة والسودة بمنطقة عسير، والذي قضى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.
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