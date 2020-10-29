شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحذر: الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية وعقوبات ‏مغلظة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت النيابة العامة أنه يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية ‏المغلظة، كل مَن يقتلع أو يضرم النار بالأشجار أو الشُجيرات أو ‏ينقلها.‏

وأوضحت أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المقررة لذلك ‏نظاماً، ويحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي ‏أو الإخلال بالتوازن الطبيعي.‏

وتأتي تحذيرات النيابة عقب حريقي تنومة والسودة بمنطقة عسير، والذي ‏قضى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.