الدفاع المدني: استمرار عمليات التبريد ومكافحة بعض البؤر في “حريق السودة” (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نشر الدفاع المدني على حسابه بتويتر صوراً توثق قيام الفرق بمنطقة عسير بتنفيذ أعمال التبريد، ومكافحة بعض البؤر في موقع حريق السودة. وقال “الدفاع المدني” إن عدداً من الفرق الراجلة تقوم بإجراء مسح شامل لمنطقة الحريق للتأكد من اكتمال الإخماد، والسيطرة الكاملة على كل البؤر، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن. Advertisements

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